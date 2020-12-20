الشلف.. أهالي إبوعمامين يغلقون الطريق ببني حواء للمطالبة ببرامج فك العزلة

أخبار الجزائر
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الشلف.. أهالي إبوعمامين يغلقون الطريق ببني حواء للمطالبة ببرامج فك العزلة قطع الطريق من طرف المواطنين
بقلم يحيى عزواو

أقدم، اليوم الأحد، العشرات من أهالي منطقة إبوعمامين على الاحتجاج وغلق الطريق الوطني ببلدية بني حواء للمطالبة ببرامج فك العزلة.

وحسب تصريحات بعض المواطنين المحتجين المتصلين بالنهار أونلاين فإن منطقتهم بحاجة إلى مشروع طريق على مسافة تقدر بحوالي 5 كلم.

ويطالب المحتجون بشبكتي الماء الشروب والصرف الصحي إلى جانب رفع حصة السكن الريفي المخصصة للمنطقة.

وعرف الطريق الوطني رقم 11 بين الرابط بين بلديتي الداموس بتيبازة وبني حواء بالشلف شللا بحركة المرور بسبب تجمع المواطنين.

وقام المواطنون المحتجون، على حرق عجلات مطاطية ووضع حجارة ومتاريس وسط الطريق.


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