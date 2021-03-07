الشلف: أهالي الخزنة يحتجون للمطالبة ببرامج فك العزلة بوادي قوسين

أقدم اليوم العشرات من أهالي منطقة الخزنة على الاحتجاج وغلق الطريق الوطني رقم 11 على مستوى مركز بلدية وادي قوسين.

وطالب المحتجون، بتدخل السلطات الولائية وعلى رأسها والي الشلف لخضر سداس للوقوف على المعاناة الكبيرة التي يكابدونها جراء النقائص المسجلة.

وحسب تصريحات عدد من المواطنين المحتجين للنهار أونلاين، فإن الحياة أصبحت لا تطاق بسبب العزلة التي تشهدها المنطقة.

كما دعا السكان،بضرورة برمجة عملية عاجلة لتهيئة الطريق التي تربط بين منطقة الخزنة والمداشر المجاورة لها بمركز البلدية وادي قوسين.

فضلا عن مطالبتهم بتوفير طبيب على مستوى قاعة العلاج التي تتوفر عليها الخزنة إلى جانب برمجة مشروع لإنجاز متوسطة.

ومن شأن الخطوة رفع مشقة التنقل على التلاميذ الذين يزاولون دروسهم بمتوسطة وادي قوسين.