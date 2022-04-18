الشلف: إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في مركز الردم التقني

كشفت، مصادر مطلعة على مستوى مديرية التجارة في الشلف بأن أعوان فرق قمع الغش ومراقبة الجودة قد قامت خلال الساعات الأخيرة، بسحب كميات معتبرة مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية على مستوى عدد من المحلات التجارية ليتم إتلافها بالتنسيق مع الجهات الوصية في مركز الردم التقني النفايات.

و تأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات والتدابير المتخذة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، فيما تواصل فرق قمع الغش نشاطها من خلال دوريات المراقبة المحلات التجارية ونقاط البيع المنتشرة عبر تراب الولاية.