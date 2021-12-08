الشلف: إحتراق إسطبل ونفوق 15 رأسا من المواشي

إندلع صبيحة اليوم الأربعاء، حريق مهول بإسطبل لتربية المواشي في دوار خانوش ببلدية سيدي عكاشة بولاية الشلف.

ويأتي هذا على خلفية ترك صاحبه لموقد تقليدي مشتعل، ما تسبب في نفوق 15 رأسا من الماشية.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية، لإخماد الحريق، في وقت سجلت فيه ذات المصالح خسائرا مادية معتبرة تمثلت في نفوق 10 رؤوس من الغنم و 4 أبقار وحصان.

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كما تدخلت اليوم، مصالح الحماية المدنية لإنقاذ قطيع من الغنم يتكون من 70 رأسا علقت في الأوحال على مستوى شعبة عبيد بمحاذاة الطريق الوطني رقم 19 بالمدخل الشمالي لبلدية أولاد فارس بالشلف.

وحسب ذات المصادر، فإن عناصر الوحدة المتدخلة قد إستعانت بالحبال في ربط جسور تم من خلالها إنقاذ الغنم التي كانت ترعى بالمنطقة وتتخذ المكان التي غمرته الأوحال كمعبر إلى الجهة المقابلة.

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تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة. حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.

وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام. تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض

و نقلها إلى مدينة الشلف. وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.

كما أوضح البيان، أن مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى المستودع، أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل الذي تعرف عليها.

و أكد بأنها ملكه.يتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.