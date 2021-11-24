الشلف: إحتراق مسكن بسبب ترك مدفأة مشتعلة قرب ستار نافذة بالشرفة

تدخلت اليوم، مصالح الحماية المدنية لأجل إخماد حريق إندلع داخل مسكن يتكون من 3 غرف على مستوى حي الشرفة بالمنطقة رقم 6، بسبب ترك مدفأة تعمل بقارورة غاز البوتان مشتعلة بالقرب من ستار النافذة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الحريق قد تم التحكم فيه وإخماده دون تسجيل أي إصابات، فيما تم تسجيل خسائر مادية تمثلت في إحتراق كل لأفرشة والأثاث التي كانت بالمسكن المذكور.

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تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة، من اخماد حريق شبّ في مرقد العمال داخل مشروع سكني.

وفي هذا السياق أفاد بيان لذات المصالح، عن تدخل الوحدة الثانوية للحماية المدنية قليعة مدعمة بالمركز المتقدم للحماية المدنية كركوبة صبيحة اليوم على الساعة 07 و 25د، من أجل إخماد حريق، بالمكان المسمى حي سويداني بوجمعة بلدية ودائرة قليعة في تيبازة.

كما اضاف البيان أنه تم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي العمارة، بدون تسجيل ضحايا.

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