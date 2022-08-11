الشلف: إحصاء إيداع 1659 ملف للراغبين في تدريس الإنجليزية

كشف اليوم، رئيس مكتب التعليم الإبتدائي على مستوى مديرية التربية لولاية الشلف، عن إحصاء إبداع 1659 ملف خاص بالراغبين في تدريس اللغة الإنجليزية خلال الموسم الدراسي الداخل 2022/ 2023 وهذا منذ إنطلاق العملية صباح يوم 04 إلى غاية يوم 10 أوت الجاري.

في ذات السياق، أكد ذات المسؤول في تصريح خص به إذاعة الشلف الجهوية، بأن العمل جار الآن في سياق جمع وحجز معلومات الراغبين في تدريس اللغة الإنجليزية وترتيب الملفات المودعة على مستوى 15 مفتشية لإدارة التعليم الإبتدائي وهذا حسب الأولوية، في إنتظار تعليمات الجهة الوصية بخصوص سلم التنقيط وعدد المناسب المنتظر شغلها عن طريق التعاقد.

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