أكدت اليوم الخميس، مصادر مسؤولة على مستوى مديرية التربية لولاية الشلف، إدماج 1872 عون في رتبة مشرف تربية بعد تنازلهم عن شهاداتهم و إستكمال كل الإجراءات القانونية المتعلقة بتسوبة ملفاتهم، على أن يتم تعيينهم في المناصب الجديدة على مستوى الطور الإبتدائي خلال الأسبوع المقبل.

في ذات السياق، أشارت مصادر النهار أونلاين، إلى إحصاء تنازل 1878 عون عن شهاداتهم مقابل إدماجهم في رتبة مشرف تربية، فيما تبقى 6 ملفات قيد الدراسة تنتظر تأشير المراقب المالي بعد تنازل أصحابها عن شهادتهم وإستفادتهم من فترة التمديد.

وتجدر الإشارة، إلى أن مدير التربية لولاية الشلف محمد صافو، قد أشرف اليوم على عقد إجتماع تنسيقي ضم إلى جانب رئيس المكتب المكلف بملف الإدماج 120 عون من منتسبي جهاز الإدماج في إطار تسوية ملف عقود ما قبل التشغيل لحاملي الشهادات العليا.

حيث أكد محمد صافو تسوية 1878 ملف من أصل 2653 ملف معني بعملية الإدماج إلى حد الآن، مشيرا إلى أن التنازل عن الشهادة ليس إجباريا في أي حال من الأحوال، في وقت يبقى فيه المجال مفتوحا أمام باقي الأعوان للتواصل مع مصالح المديرية في سبيل تسوية وضعياتهم وفق ما تمليه تعليمات الوزارة الوصية.

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تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة. حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.

وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام. تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض و نقلها إلى مدينة الشلف. وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.

كما أوضح البيان، أن مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى المستودع، أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل الذي تعرف عليها و أكد بأنها ملكه.يتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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