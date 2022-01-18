الشلف: إستغلال357 قسم من البناء الجاهز لمواجهة ظاهرة الإكتظاظ

كشف اليوم، عضو لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، النائب عمر معمر بأن مديرية التربية لولاية الشلف لا تزال تستغل 357 حجرة من البناء الجاهز يزيد عمرها عن 40 سنة لمواجهة ظاهرة الإكتظاظ في مختلف الأطوار التعليمية، وهذا على الرغم من تعويض معظم المؤسسات التربوية المشيدة بالبناء الجاهز بعد زلزال 10 أكتوبر 1980.

وأشار عمر معمر، بأن الجهة الوصية تحتفظ حاليا ب 128 حجرة من البناء الجاهز منتشرة عبر مختلف المدارس بالطور الإبتدائي قصد التخفيف من الضغط المسجل ببعض المؤسسات، فيما تم الإحتفاظ كليا ب 08 متوسطات، 5 منها معوضة و03 جاري تعويضها، فضلا عن الإحتفاظ ب 76 حجرة بالبناء الجاهز عبر 09 متوسطات تم تعويضها.

أما بالطور الثانوي فقد تم إحصاء ثانوينين لم تعوض بعد في كل بلديتي الزبوجة ووادي أسلي مع تسجيل إيداع ملف تعويض الثانوية الأخيرة على مستوى وزارة التربية الوطنية، إلى جانب هذا تحتفظ مديرية التربية ب 52 حجرة من البناء الجاهز عبر 5 ثانويات معوضة.

وأكد ذات المتحدث، بأنه قد راسل وزير التربية الوطنية لأجل تخصيص حصة إضافية لإنجاز 4 ثانويات في كل بلديات أم الدروع، أبو الحسن، سيدي عكاشة، وبني راشد، إلى جانب 5 متوسطات عبر بلديات الشلف، وادي اسلي، بوزغاية، أبو الحسن وسيدي عكاشة، فضلا، عن مدارس إبتدائية أخرى بالبلديات التي تعرف إكتظاظا في أغلب الحجرات، وهذا في خطوة للقضاء على الأقسام الجاهزة التي تحولت إلى مصدر خطر على التلاميذ بفعل إهترائها و إحتوائها على مادة الأميونت.

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تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة. حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.

وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام. تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض و نقلها إلى مدينة الشلف. وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.

كما أوضح البيان، أن مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى المستودع، أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل الذي تعرف عليها و أكد بأنها ملكه.يتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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