الشلف: إستلام 50 حصة من العتاد الرياضي لفائدة 15 ألف تلميذ بمناطق الظل

أشرف سيد على خالدي وزير الشباب والرياضة على عملية تسليم 50 حصة من العتاد الرياضي للسلطلت لمدير التربية محمد صافو على مستوى المدرسة الإبتدائية أحمد خلفاوي.

وهذا في إطار تجسيد مخطط إعادة بعث الرياضة المدرسية بمناطق الظل.

في ذات السياق أسدى تعليمات إلى الجهات الوصية على قطاع التربية لأجل تعميم عملية تزويد العتاد الرياضي ليشمل كل بلديات الولاية.

وخاصة المدارس الواقعة بالمناطق النائية، حيث من المنتظر أن يستفيد من هذه العملية النوعية 15000 تلميذ في 50 مدرسة إبتدائية بولاية الشلف.

وكان وزير الشباب والرياضة في اليوم الأول من زيارته لولاية الشلف قد عاين مشروع إنجاز مضمار ألعاب القوى بمنطقة كورناف ببلدية الزبوجة.

أين أكد بأن المشروع المذكور سيبقى بالمنطقة على أن يتم بعث أشغال الإنجاز به من جديد.

كما أشرف على تدشين 4 هياكل رياضية تمثلت في المسبح الجواري على مستوى حي البدر ببلدية الشلف إلى جانب دار وبيت الشباب. فضلا عن المركب الرياضي ببلدية سيدي عبد الرحمن، فيما قام بإمضاء إتفاقيات تخص التسيير الجزئي للنشاط بين ديوان مؤسسات الشباب وعدد من الجمعيات.