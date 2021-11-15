الشلف: إلتماس 5 سنوات حبسا نافذة للمير السابق لمصدق بتهمة تبديد المال العام

أفادت اليوم، مصادر مطلعة النهار أونلاين، بأن نيابة الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشلف، قد إلتمست عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة للمير السابق لبلدية مصدق، فضلا عن غرامة مالية تم تقديرها ب 50 مليون سنتيم لكل واحد منهما.

تفاصيل قضية الحال تعود حسب ذات المصادر إلى شهر رمضان عام 2018 لما تم إستدعاء المتهمين للتحقيق في عدة قضايا تخص التورط في شبهة الفساد وتبديد المال العام وعلى رأسها قضية التجاوزات التي ميزت توزيع قفة رمضان والتي قيدها عدد من المنتخبين في شكوى إلى مصالح الضبطية القضائية.

حيث تم الإشتباه في إدراج أسماء موتى و أسماء من خارج الولاية في قائمة المستفيدين من قفة رمضان، فضلا عن التكرار الذي مس المستفيدين في القائمة التي ضمت أزيد من 900 مستفيد في وقت تم فيه إدراج إسم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات إلى جانب طفلة تبلغ من العمر 15 سنة ضمن المستفيدين من قفة رمضان دون إشراك كل أعضاء لجنة الشؤون الإجتماعية في العملية.