الشلف: إنطلاف تكوين 106 محقق لتحسين الخدمة العمومية في قطاع الموارد المائية

شرعت وكالة الحوض الهيدروغرافي الشلف زهرز في عملية تكوين محققين ومراقبين بغرض تحسين الخدمة العمومية في قطاع الموارد المائية.

وذلك من خلال النزول إلى الميدان للإتصال بالزبائن وحصر النقائص وإحصاء الأبار و المنابع ومعاينة أماكن تواجد المياه.

في ذات السياق أشار بلقاسم معراف مدير الوكالة التي تضم 6 ولايات على هامش عملية تكوين محققي ومراقبي دائرة الشلف.

وهذا على مستوى دار البيئة، بأن هذه العملية ستشمل 13 دائرة بالولاية بغرض تكوين 106 محقق ومراقب.

لأجل تولي مهمة تحسين الخدمة العمومية للماء الشروب عبر 35 بلدية.

في وقت أكد فيه ذات المسؤول ، إلى أن التكوين الذي تم الشروع فيه ، تشرف عليه لجنة وطنية تضم عدد من الخبراء في الإختصاص.