الشلف: إنطلاق تصفيات البطولة الولائية للحساب الذهني السريع بمشاركة 300 تلميذ

أشرف اليوم مدير التربية لولاية الشلف، محمد صافو على إعطاء إشارة إنطلاق تصفيات البطولة الولائية للحساب الذهني السريع بالقاعة المتعددة الرياضات محمد ناصري.

بمشاركة 300 مشارك من التلاميذ المدارس المنخرطين في مركز المساند المتميز فرع الشلف الذي أشرف على هذه التظاهرة الفكرية بالتنمسبق مع مديريتي التربية والشباب والرياضة.

في ذات السياق أشار صافو بأن هذه البطولة من شأنها أن تساهم بشكل مباشر في تطوير وتنمية القدرات الذهنية للتلاميذ المشاركين، ما سيمكنهم من تحسين مردودهم التعليمي والتحصيلي في الرياضات والحساب السريع خلال مسارهم الدراسي.

وفي ختام هذه التصفيات الولائية التي جرت في ظروف جة بفضل التأطير والتنديم الإستثنائي، تم تكريم 5 فائزين عن كل فئة عمرية في إنتظاز مشاركتهم في البطولة الوطنية بالعاصمة ثم في البطولة الدولية بماليزيا في حال توفقهم وتأهلهم.