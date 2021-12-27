الشلف: إنطلاق فعاليات البطولة الوطنية العسكرية العدو الريفي

أشرف اليوم الإثنين، رئيس أركان الناحية العسكرية الأولى، العميد تيممنت الهاشمي وبحضور والي الشلف لخضر سداس، على إنطلاق فعاليات البطولة العسكرية العدو الريفي ذكور وإناث من القاعة المتعددة الرياضات أحمد ناصري وسط مدينة.

وإحتضن مضمار الشهيد أحمد كلوش بمنطقة الشقة ببلدية الشلف، هذه التظاهرة التي جمعت عدائي مختلف الفرق العسكرية التي تنافست على المراتب الأولى في سياق المجهودات المبذولة لرفع درجة التحضير البدني إستعدادا للمنافسات الوطنية القادمة.

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أسدى اليوم، والي الشلف لخضر سداس، تعليمات صارمة إلى كل الفاعلين العموميين من أجل تحسين الأداء المرفقي، وذلك من خلال الإلتزام بضمان الجودة والنوعية فضلا عن سرعة التنفيذ لما يتعلق الأمر بالمشاريع التنموية.

كما جاءت هذه التعليمات خلال الإجتماع الذي أشرف عليه رفقة الأمينة العامة بمقر ولاية الشلف. وجرى الإجتماع بحضور كل من الأمناء العامون البلديات إلى جانب رؤساء الأقسام الفرعية لمديرية السكن.

فضلا عن ممثلي مديريات التعمير والهندسة المعمارية والبناء وأملاك الدولة والمحافظة العقارية والأشغال العمومية. إضافة إلى الموارد الموارد المائية والمصالح الفلاحية والتجهبزات العمومية ومحافظة الغابات في ولاية الشلف.

كما عاين والي الشلف لخضر سداس، مدى تقدم وتيرة تقدم الأشغال في 3 مشاريع تنموية. ويتعلق الأمر بكل من مشروع حظيرة السيارات وسط مدينة الشلف، مستشفى الأمومة والطفل بحي الشرفة ومشروع تهيئة حي بن سونة.