الشلف: إنقاذ أربعيني حاول الإنتحار بإلقاء نفسه من سطح عمارة

تدخلت اليوم، مصالح الحماية المدنية، لإجل إنقاذ شخص يبلغ من العمر 46 سنة حاول الإنتحار بإلقاء نفسه من سطح عمارة متكونة من 5 طوابق بحي 90 مسكن في بلدية أولاد بن عبد القادر.

وتم إنزال المعني وتهدئته وإجلائه إلى العيادة المتعددة الخدمات بأولاد بن عبد القادر مركز.

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