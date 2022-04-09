الشلف: إنقاذ إمرأتين في إشتعال قارورة غاز بيني راشد

تدخلت اليوم، مصالح الحماية المدنية، لأجل إنقاذ وإسعاف إمرأتين أصيبتا بحالة إغماء. جراء إستعمال قارورة لغاز البوتان داخل حمام منزل يقع وسط مدينة بني راشد.

حيث تمت السيطرة على الحريق المندلع داخل المسكن. وإجلاء المصابتين إلى العيادة المتعددة الخدمات ببني راشد مركز لتلقي العلاج.

تدخلت وحدة الحماية المدنية بجديوية مساءاليوم السبت، لأجل تسرب للغاز من قارورة غاز البوتان وتبعه بإشتعال وشبه انفجار كمية الغاز. التي كانت متجمعة بشرفة شقة بعمارة بشقة بالطابق الثالث لعمارة ذات 05 طوابق بحي 204 مسكن تساهمي ببلدية جديوية.

وذلك بعد محاولة صاحب الشقة تفريخ قارورة البيتان بالشرفة والذي تزامن مع وجود الزوجة في المطبخ الذي يطل على نفس الشرفة. والموقد كان مشتعلا ونظرا لكثافة الغاز المتدفق نظرا لبرودة الجو التهب.

هذا الأخير ليخلف إصابة شخصين الاول من جنس ذكر 45 سنة بحروق من الدرجة الثانية على مستوى الوجه واليدين والقدمين، والثاني من جنس أنثى 40 سنة جروح من الدرجة الاولى على مستوى القدمين، بعد تقديم لهم الاسعافات الأولية تم نقل الضحيتين مباشرة الى عيادة المتعددة الخدمات بجديوية.

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