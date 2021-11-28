الشلف: إنقاذ 3 أشخاص في حادث تسرب للغاز من مدفأة بحرشون

تمكنت وحدات الحماية المدنية، من إنقاذ 4 أشخاص بعد تعرضهم للاختناق جراء استنشاقهم الغاز في وهران. كما تدخلت الحماية في حدود الساعة الحادية عشر، و7 دقائق صباحا في عين البيضاء بحي 2700 مسكن بعين البيضاء بلدية ودائرة السانيا.

وتوجهت الحماية المدنية لولاية وهران، إلى عين المكان، أين تم إنقاذ أربعة أفراد من عائلة واحدة. حيث يتعلق الامر بالأم 50 سنة وابنتيها 13 سنة، 5 سنوات والإبن 13 سنة. كما وقع الحادث جراء استنشاق الضحايا غاز أول أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء داخل مسكنهم العائلي.

ويعاني الضحايا الأربعة، من ضيق في التنفس، أين تم تقديم لهم الإسعافات الضرورية. كما تم تحويلهم على جناح السرعة نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى وهران الجامعي.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل اسعاف وانقاذ 21 شخص يعانون من صعوبات وضيق في التنفس. جراء استنشاقهم للغاز المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وسخانات الماء بكل من الجزائر، جيجل، سيدي بلعباس، المدية، وبومرداس.

كما جددت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس ندائها الوقائي خاصة و تزامنا مع إنخفاض درجة الحرارة من رفع من درجة الحيطة والحذر.

وهذا بترك منافذ التهوية مفتوحة و عدم سدها مع مراقبة لون الشعلة و كذا المراقبة الدورية للاجهزة التي تشتعل بالغاز من طرف إخصائي حد ضرورية.

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