الشلف: إنهيار صخري يشل حركة المرور بقيصر وكاف لقبار 

تدخلت اليوم الجمعة، مصالح الحماية المدنية بمعية مصالحي الأشغال العمومية والبلدية لإزاحة الحجارة التي تساقطت من جديد جراء التلقلبات الجوية المصحوبة بالأمطار الغزيرة على مستوى الطريق الوطني رقم 11 بمنطقة قيصر بتنس وكاف لقبار على مستوى الطريق الولائي رقم 44 الرابط بين تلعصة وتاغزولت بسبب إنهيار صخري.

الحادثة تسبب حسب مصادر النهار، في شل حركة المرور للمرة الثانية في ظرف 24 ساعة، وكانت مصالح الحماية المدنية قد حذر مستعملي الطريق الوطني من خطر تساقط الصخور والحجارة بمنطقة قيصر، في وقت نفذت فيه عملية إستباقية رفقة مصالح الغابات قامت من خلال من قطع الأشجار وإزاحة بعض الصخور المهددة بالسقوط

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كشفت اليوم، مصادر محلية مطلعة، بأن التقلبات الجوية المصحوبة بتساقط أمطار غزيرة على مختلف مناطق ولاية الشلف منذ مساء أمس، قد تسببت في حصول إنقطاعات جزئية على مستوى 5 طرقات في كل بلديات تلعصة، تنس، بوزغاية، تاجنة والظهرة.

حيث تسبب الأمطار الغزيرة في حصول إنهيار صخري بالطريق الولائي الذي يربط بلدية تلعصة بمنطقة تاغزولت على المحور الوطني رقم 11، أين تدخلت مصالحي الحماية المدنية والدرك الوطني إلى جانب مصالح الأشغال العمومية و البلدية لإزالة الحجارة وتأمين حركة المرور.

أما في بلدية تنس فقد تم تسجيل تساقط الحجارة على مستوى الطريق الوطني رقم 19 بمنطقة قيصر بتنس، فيما تم تسجيل إنقطاعات جزئية في كل من الطريق البلدي الرابط بين تاجنة وبقعة الدرايز جراء إنهيار منشأة فنية، والطريق البلدي الرابط بين منطقتي الخربة والعطاطفة ببلدية بوزغاية بسبب إنهيار التربة.

وأشارت ذات المصادر، إلى إرتفاع منسوب وادي جعران على مستوى قرية أولاد بوزيان ببلدية الظهرة، ما تسبب في فيضان الوادي وإنقطاع طريق القرية لساعات، في وقت تدخلت فيه مصالي الحماية و الدرك الوطني لمساعدة المواطنين على المرور لقضاء حاجياتهم.

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