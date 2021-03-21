الشلف: إيداع متهمان الحبس ووضع 8 آخرين تحت الرقابة القضائية بتهمة التورط في قتل عجوز

أحالت اليوم الفرقة الجنائية لأمن ولاية الشلف 10 أشخاص من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم ما بين 33 و 72 سنة عن قضية القتل العمد و طمس وإخفاء معالم الجريمة راحت ضحيتها عجوز يناهز عمرها الـ 76 سنة.

تفاصيل قضية الحال تعود إلى ورود شكوك عن وفاة إمرأة بطريقة مشكوك فيها على يد أحد أقاربها ، فور ذلك باشرت الضبطية القضائية لذات الفرقة تحرياتها التي أفضت نتائجها إلى أن الضحية تعرضت للخنق قبل رشها بسائل منظف لإخفاء أثار و معالم الجريمة.

كما تكتم أولادها عن الجريمة مع ادعائهم أن والدتهم تناولت جرعات من الدواء كونها مصابة بأمراض مزمنة، وبعد استكمال و جمع عناصر القضية تم إستيقاف المشتبه فيهم و عددهم عشرة 10 أشخاص من عائلة وأقارب الضحية.

ليتم إنجاز ملف جزائي في حقهم عن قضية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، طمس معالم الجريمة أحيلوا بموجبه أمام محكمة الشلف، التي أمرت بإيداع اثنين منهم الحبس المؤقت فيما تم وضع البقية تحت الرقابة القضائية.