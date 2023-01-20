الشلف: الإطاحة بجمعية أشرار تسطو على المحلات والمساكن

تمكنت الفرقة الجنائية بأمن الشلف، من الإطاحة بجمعية أشرار مختصة في السطو على المحلات التجارية والمساكن.

وحسب بيان لأمن الولاية، تتكون الجماعة، من 5 أشخاص أعمارهم بين 19 و30 سنة، وهي مختصة في السطو وسرقة المحلات التجارية و المساكن.

وتمت العملية، على إثر دوريات لأفراد الشرطة خلال الفترة الليلية في إطار المخطط الأمني المسطر من مصالح أمن الولاية.

أين تم استيقاف 3 أشخاص مشبوهين على الساعة الرابعة صباحا. وبعد إجراء المراقبة والتفتيش عليهم عثر بحوزتهم على أدوات تستعمل في السطو و السرقة متمثلة في قبعة ذات قناع وقفازات ومفكات البراغي.

وبعد تحويلهم إلى مقر الفرقة واتخاذ الإجراءات القانونية تم مباشرة التحريات والأبحاث التي أسفرت عن توقيف شخصين آخرين من أفراد الجماعة الاجرامية. كما تم استرجاع بعض المسروقات.

كما بينت التحريات أن أفراد المجموعة الاجرامية كانت وراء ارتكاب 12 قضية تتعلق بالسرقة والسطو على المساكن والمحلات التجارية عبر إقليم الاختصاص.

وأحيل المشتبه فيهم على محكمة الشلف عن قضية تكوين جمعية أشرار لارتكاب جناية السرقة الموصوفة المقترنة بظروف الليل والتعدد.