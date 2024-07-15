الشلف: الإطاحة بشبكة إجرامية تنظم رحلات الحرقة

تمكنت مصالح الأمن لولاية الشلف، من وضع يدها على شبكة إجرامية منظمة مختصة في تنظيم و تدبير رحلات الهجرة السرية عبر البحر .

وتتكون الشبكة من ستة أشخاص، أين تم الاطاحة بشخصين من أفرادها ينحدران من ولاية الشلف. أحدهما يبلغ من العمر 22 سنة. و الاخر 43 سنة كان يقود هذه الشبكة المنظمة و يعتبر رأسها المدبر. يمتد نشاطها الإجرامي عبر الولايات الساحلية الغربية للوطن.

و حسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت على إثر أبحاث و تحريات ميدانية. أطلقها عناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين و الإتجار بالبشر لأمن ولاية الشلف تحت إشراف النيابة المختصة. عقب الإستغلال الأمثل لمعلومات عن النشاط الإجرامي لهذه الشبكة. و التي أسفرت عن الإطاحة بالمشتبه بهما. و 03 أشخاص أخرين أحدهم ينحدر من إحدى الولايات الشرقية للوطن.، كانوا مرشحين للهجرة السرية عن طريق أعضاء الشبكة على متن القوارب المعروفة بالسريع .

كما تم حجز مبالغ مالية معتبرة من العملتين الوطنية و الأجنبية في العملية. تقدر بأكثر من 848 مليون سنتيم و 900 أورو. بالإضافة كذلك إلى مركبتين فاخرتين كانتا تستعملان في النشاط الإجرامي لعناصر الشبكة .

و استنادا لذات المصدر ، المشتبه بهم أنجز ضدهم ملف جزائي. قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الشلف. التي خصتهم بأوامر إيداع بالمؤسسة العقابية ، عن تهم جناية القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لعدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة على منفعة مالية و منافع أخرى من طرف أكثر من شخص . جنحة تبييض الأموال و جنحة عدم تبليغ السلطات المختصة فور العلم بجريمة تهريب المهاجرين .