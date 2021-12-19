الشلف: البياري توقف 3 مروجين وتحجز 2 كلغ من الكيف المعالج

تمكن عناصر الفرقة البحث و التدخل على مستوى أمن ولاية الشلف، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 40 و 50 سنة، يقومون ببيع و ترويج المخدرات ضمن شبكة إجرامية منظمة على مستوى مدينة الشلف.

عملية التوقيف والحجز تمت حسب مصادر النهار أونلاين، على إثر معلومات مفادها وجود أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات كيف معالج بصدد التحضير لعقد صفقة بيع و شراء كمية من المخدرات على مستوى مسكن أحد المشتبه فيهم ببلدية الشطية.

وبعد تدخل عناصر الشرطة وإعداد خطة محكمة تم توقيف المشتبه فيهم في حالة تلبس وضبط بحوزتهم أزيد من 2 كلغ من الكيف المعالج.

ليتم إنجاز الملف الجزائي في حق المشتبه فيهم عن قضية الحيازة والإتجار في المخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة وإحالتهم على العدالة.