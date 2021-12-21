الشلف: الجمارك تحجز 24 كلغ من الكيف المعالج بواد أسلي

كشف اليوم، بيان للمديرية الجهوية للجمارك بالشلف، بأن عناصر الفرقة الجهوية لمكافحة الغش والتهريب، قد تمكنت من خلال عملها الميداني وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي من حجز كمية هائلة من المخدرات تقدر بأزيد من 24.5 كلغ مخبأة بإحكام داخل سيارة سياحية بواد أسلي.

وحسب ذات البيان الذي تجوز النهار على نسخة منه، فإن هذه العملية النوعية تمت إثر حاجز مراقبة على مستوى الطريق السيار شرق غرب بضواحي وادي أسلي، أين تم توقيف 4 أشخاص على متن السيارة السياحية التي عثر داخلها على الكمية المذكورة، قبل إحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

وتعد هذه العملية الرابعة من نوعها في ظرف أقل من شهر، حيث سبق لذات المصالح وأن حجزت 26.6 كلغ من الكيف بمنطقة الدحاريج، قبل أن تنجح في نفس اليوم من حجز كمية تقدر ب 9.9 كلغ، فضلا عن تمكنها من حجز 560غ على مستوى الطريق السيار بواد أسلي، في تم فيه توقيف 7 مروجين وحجز 4 سيارات سياحية.