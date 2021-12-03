الشلف: الجمارك تحجز 37 كغ من الكيف في 4 عمليات متفرقة

أفاد اليوم، بيان للمديرية الجهوية للجمارك بالشلف، بأن عناصر الفرقة الجهوية لمكافحة الغش والتهريب، قد تمكنت من خلال عملها الميداني وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي من حجز كمية هائلة من المخدرات تقدر ب بأزيد من 37 كلغ بعد تنفيذ 4 عمليات نوعية متفرقة.

وحسب ذات البيان، فإن العملية الأولى قد تم تنفيذها على الطريق السيار شرق غرب وبالتحديد على مستوى منطقة الدحاريج أين تم حجز 26.6 كغ، فيما تم حجز 9.9 كغ من الكيف في عملية ثانية في نفس اليوم والمكان.

وأشار ذات البيان إلى قيام ذات المصالح بحجز 560 غ على مستوى الطريق الوطني رقم 4 بواد أسلي، فضلا عن حجز 400 غ على مستوى الطريق الوطني رقم 23 بقرية تامدة بولاية تيارت.

حيث تم توقيف 7 مروجين وحجز 4 سيارات سياحية خلال عمليات التدخل التي أسفرت على حجز أزيد من 37 كلغ، في وقت تم فيه إحالة الموقوفين على الجهات القضائية المختصة.

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تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الشلف، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة. حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.

وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام. تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض و نقلها إلى مدينة الشلف. وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.

كما أوضح البيان، أن مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى المستودع، أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل الذي تعرف عليها و أكد بأنها ملكه.يتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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الشلف: توقيف 4 أشخاص لحيازتهم بندقية فانتازيا بدون رخصة

تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بالشلف، خلال الساعات الأخيرة من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و 44 سنة بتهمة التورط في حمل سلاح ناري ثمثل في بندقية فانتازيا بدون رخصة. حيث تم إنجاز ملفات قضائية في حق المتهمين الموقوفين وإحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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