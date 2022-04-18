الشلف: الحبس المؤقت لـ 3 أشخاص لتخزينهم 217 طن من الموز
أودعت محكمة الشلف 3 أشخاص الحبس المؤقت في قضية تخزين كمية معتبرة من مادة الموز بغرف التبريد لإحداث الندرة.
وحسب بيان لمحكمة الشلف ، فإنه وبناء على التحقيق الإبتدائي المفتوح من طرف الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الشلف. وعلى إثر معلومات تفيد بقيام ثلاث أشخاص بتخزين كمية معتبرة من مادة الموز بغرف التبريد لإحداث الندرة. تم مداهمة المكان وحجز 217 طن من هذه المادة التي كانت موجهة للمضاربة.
كما أضاف ذات البيان، أنه و بعد إتمام إجراءات التحقيق تم اليوم الإثنين تقديم أطراف القضية أمام النيابة. بعد استجوابهم حول ما نسب إليهم من طرف وكيل الجمهورية أمام قاضي الجنح بالمحكمة. بموجب إجراءات المثول الفوري من أجل جنحة المضاربة غير المشروعة و جنحة عدم الفوترة.
كما تم تأجيل القضية إلى تاريخ 25 من الشهر الجاري و إيداع المتهمين الحبس المؤقت.
طالع أيضا
وزارة التجارة تكذب خبر وصول 13 ألف طن من الموز عبر 600 حاوية
وزارة التجارة تكذب خبر وصول 13 ألف طن من الموز عبر 600 حاوية
فنذت وزارة التجارة وترقية الصادرات ما تتداوله بعض وسائل الاعلام حول وصول 600 حاوية موز، تحتوي 13 ألف طن من هذه الفاكهة.
واوضحت الوزارة في بيانها اوها تنفي نفيا قاطعا ما تتداوله بعض وسائل الاعلام. والذي ورد فيه ” عن مصادر من قطاع التجارة عن وصول 600 حاوية موز، تحتوي 13 ألف طن من هذه الفاكهة.
وجاء في ذات البيان ” إذ أن الوزارة لم تقدم أي تصريح أو بيان في هذا الشأن وتأسف على محاولات بعض وسائل الاعلام. مغالطة الرأي العام بإفتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة تُنسب للقطاع الذي يعتمد على تقديم المعلومة الرسمية. عبر الوسائط الرسمية المتعارف عليها بكل شفافية للجميع.
واكدت الوزارة انها ستلجأ وزارة التجارة وترقية الصادرات للجهات القضائية وفق الإجراءات. التي ينص عليها القانون في هذا الشأن لمتابعة من وراء هذه الشائعات