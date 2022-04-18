الشلف: الحبس المؤقت لـ 3 أشخاص لتخزينهم 217 طن من الموز

أودعت محكمة الشلف 3 أشخاص الحبس المؤقت في قضية تخزين كمية معتبرة من مادة الموز بغرف التبريد لإحداث الندرة.

وحسب بيان لمحكمة الشلف ، فإنه وبناء على التحقيق الإبتدائي المفتوح من طرف الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الشلف. وعلى إثر معلومات تفيد بقيام ثلاث أشخاص بتخزين كمية معتبرة من مادة الموز بغرف التبريد لإحداث الندرة. تم مداهمة المكان وحجز 217 طن من هذه المادة التي كانت موجهة للمضاربة.

كما أضاف ذات البيان، أنه و بعد إتمام إجراءات التحقيق تم اليوم الإثنين تقديم أطراف القضية أمام النيابة. بعد استجوابهم حول ما نسب إليهم من طرف وكيل الجمهورية أمام قاضي الجنح بالمحكمة. بموجب إجراءات المثول الفوري من أجل جنحة المضاربة غير المشروعة و جنحة عدم الفوترة.

كما تم تأجيل القضية إلى تاريخ 25 من الشهر الجاري و إيداع المتهمين الحبس المؤقت.

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