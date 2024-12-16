الشلف: الحماية المدنية تنشر بيانا خاصا بعد الهزة الأرضية

أعلنت الحماية المدنية لولاية الشلف، اليوم الإثنين، أنه لا يوجد اي تدخل عبر مختلف بلديات الولاية. على إثر الهزة الأرضية التي ضربت شمال الزبوجة.

للتذكير، سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، هزة أرضية اليوم الإثنين على الساعة 01سا و9 د.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، فقد بلغت شدة الهزة 4.9 درجات على سلم ريشتر.

وحدد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية مركز الهزة حدد 3 كم شمال الزبوجة ولاية الشلف.