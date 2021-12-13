الشلف: الدرك يوقف 3 أشخاص بتهمة سرقة 18 رأسا من الغنم بالصبحة

تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، من توقيف 03 أشخاص يبلغون من العمر مابين 34 و41 سنة لضلوعهم في قضية سرقة 18 رأس غنم من إسطبل أحد المواطنين ببلدية الصبحة.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن حيثيات قضية الحال تعود إلى يوم 06 جوان 2021 لما تقدم الضحية إلى مقر الفرقة لأجل إيداع شكوى ضد مجهولين قاموا بالإستيلاء على ماشيته.

ليتم تشكيل دورية من طرف ذات المصالح والتنقل لمعاينة مكان الجريمة، ومباشرة عملية البحث والتحري إنطلاقا من المعلومات التي تحصل عليها المحققون.

ليتم توقيفهم وإقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، مع إسترجاع جميع رؤوس الأغنام المسروقة البالغ عددها 18 رأس.

وبعد إستكمال التحقيق تم إنجاز ملفات قضائية في حق الموقوفين وتقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير.

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تدخلت اليوم، مصالح الحماية المدنية لإنقاذ قطيع من الغنم يتكون من 70 رأسا علقت في الأوحال على مستوى شعبة عبيد بمحاذاة الطريق الوطني رقم 19 بالمدخل الشمالي لبلدية أولاد فارس بالشلف.

وحسب ذات المصادر، فإن عناصر الوحدة المتدخلة قد إستعانت بالحبال في ربط جسور تم من خلالها إنقاذ الغنم التي كانت ترعى بالمنطقة وتتخذ المكان التي غمرته الأوحال كمعبر إلى الجهة المقابلة.

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تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة. حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.

وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام. تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض و نقلها إلى مدينة الشلف. وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.

كما أوضح البيان، أن مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى المستودع، أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل الذي تعرف عليها و أكد بأنها ملكه.يتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بالشلف، خلال الساعات الأخيرة من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و 44 سنة بتهمة التورط في حمل سلاح ناري ثمثل في بندقية فانتازيا بدون رخصة. حيث تم إنجاز ملفات قضائية في حق المتهمين الموقوفين وإحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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