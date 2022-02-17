الشلف: السلطات تتكفل ب 7 أشخاص دون مأوى ثابت

تدخلت عشية اليوم، السلطات الولائية ممثلة في مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن مرفوقة بمصالح الأمن والدرك والحماية المدنية، فضلا عن أعوان الخلايا الجوارية ومتطوعي جمعية ناس الخير و الكشافة الإسلامية إلى جانب أعوان الهلال الأحمر الجزائري، للتكفل ب 7 أشخاص دون مأوى ثابت بشوارع مدينة الشلف.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الأمر يتعلق ب 3 رجال و 3 نساء وطفلة، حيث تم التكفل النفسي و الأسري ب 5 حالات كانت تمتهن حرفة التسول، فيما تم تفعيل عنصر التنسيق لتحويل مختل عقليا بمستشفى الأمراض العقلية.