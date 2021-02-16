الشلف: الشرطة تفكك شبكة مختصة في تروج المخدرات وتحجز أزيد من 4 كلغ من الزطلة

تمكنت الشرطة القضائية، بالشلف من توقيف 3 أشخاص أعمارهم ما بين 18 و37 سنة، بتهمة حيازة وبيع المخدرات بأوساط الشباب.

وجاءت عملية الشرطة ، استغلالا لمعلومات وردت إلى ذات الفرقة تفيد بوجود شبكة إجرامية تقوم بترويج المخدرات عبر عديد الولايات.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية، تم توقيف المشتبه فيهما بإحدى ولايات غرب البلاد.

وأسفرت العملية عن ضبط بحوزتهم كمية من المخدرات تقدر بـ4 كلغ و225 غرام من الكيف المعالج.

زتم على إثرها إنجاز بحقهم ملف جزائي بقضية حيازة وبيع المخدرات في إطار جماعة إجرامية، أحيلا بموجبه أمام محكمة الشلف.