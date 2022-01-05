الشلف: الشرطة توقف أربعيني بتهمة التزوير في محررات رسمية

مكنت مصالح أمن دائرة أولاد فارس بالشلف، من توقيف شخص يبلغ من العمر 49 سنة، عن قضية التزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية رسمية، مع إنتحال إسم الغير.

وجاءت عملية التوقيف إستغلالا لمعلومات تحصلت عليها ذات المصالح عن قيام المشتبه فيه بتكوين ملفات بوثائق مزورة لإيداعها بالمؤسسات المصرفية وإنشاء حسابات بنكية بهويات مزورة.

وبعد تدخل ذات المصالح لفتح تحقيق في قضية الحال، تم إلقاء القبض على المشتبه فيه متلبسا بسحب مبلغ مالي لعملة أجنبية من إحدى الوكالات البنكية بإستعمال هوية مزورة، كما بينت التحريات أن الملف المودع بذات الوكالة لإنشاء حساب بنكي كل وثائقه مزورة.

حيث كان المشتبه فيه يقوم بإنتحال هويات الأشخاص المتوفين والذين كانوا يعملون بدولة أوربية من أجل مواصلة والاستمرار بتحويل معاشاتهم بالحساب الذي أنشأئه بهوية مزورة.

وأفضت التحقيقات إلى ضبط أجهزة إعلام الآلي يحتوي على أختام ووثائق و محررات إدارية مزورة و بهويات مزورة، بعد إستكمال الإجراءات أنجز في حقه ملف جزائي عن القضية أحيل على أمام محكمة الشلف.