الشلف: الشرطة توقف خمسيني متلبسا ببيع سلاح ناري دون رخصة

تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف، من توقيف شخص يبلغ من العمر 56 سنة، وذلك بعد تنفيذ عملية نوعية تم خلالها إسترجاع سلاح ناري من نوع بندقية صيد كان بصدد بيعها بدون رخصة.

عملية التوقيف والحجز تمت حسب ما جاء في بيان خلية الإتصال و الإعلام على مستوى أمن الولاية. بناء على معلومات مفادها إمتلاك أحد الأشخاص لبندقية صيد دون رخصة بصدد بيعها. وبعد التدخل والتحري في القضية. تم توقيف الشخص المشتبه فيه متلبسا ببيع بندقية صيد بدون إمتلاكه وثائق حيازة.

ليتم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيه عن قضية حيازة و المتاجرة بسلاح ناري دون رخصة. وإحالته أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

طالع أيضا:

أوقفت عناصر فرقة التفويضات القضائية بأمن ولاية الشلف، شخصا مسبوقا قضائيا يبلغ من العمر 35 سنة.وكان محل 6 مذكرات بحث من قبل الجهات القضائية.

وأشارت ذات المصادر إلى تورط الشخص الموقوف في إرتكاب قضايا تتعلق بالتهريب والحيازة. وكذا النقل والمتاجرة بسلاح حربي من الصنف الرابع.

بالإَضافة إلى قضايا وحيازة الذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة. فضلا عن قضايا تخص تكوين جمعية أشرار والنصب و الاحتيال.