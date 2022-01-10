الشلف: الشرطة توقف شابا متلبسا بممارسة طقوس العرافة بعين أمران

تمكنت مصالح دائرة عين مران بالشلف، من توقيف شخص يبلغ من 23 سنة يمارس أعمال الشعوذة والعرافة مع النصب و الإحتيال.

عملية التوقيف تمت حسب مصادر النهار أونلاين، بعد ورود معلوماتمفادها قيام أحد الباعة المتجولين ممن يبيعون الأعشاب الطبية و التوابل بإيهام المواطنين بأنه يعالج بعض الأمراض بواسطة الأعشاب الطبية و الحروز و مواد سائلة مرقية.

وبعد تدخل ذات المصالح التحري في القضية تم الايقاع بالمشتبه به متلبسا بممارسة طقوس و أعمال الشعوذة و العرافة و بحوزته مواد مختلفة و متنوعة متمثلة في مساحيق و أعشاب و نباتات و مواد كيميائية في شكل سوائل حيث كان يبيعها و يروجها للوافدين عليه على أنها مواد علاجية و و سوائل و محاليل للرقية.

ليتم تحويله إلى مقر الشرطة، وإنجاز ملف جزائي في حقه عن قضية النصب و الشعوذة و العرافة مع إنتحال صفة الغير، وإحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير.

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تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة. حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.

وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام. تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض و نقلها إلى مدينة الشلف. وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.

كما أوضح البيان، أن مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى المستودع، أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل الذي تعرف عليها و أكد بأنها ملكه.يتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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