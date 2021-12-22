الشلف: الشرطة توقف شخصين بتهمة تخريب محلات سوق حي بن سونة
أفادت اليوم الأربعاء مصادر محلية مطلعة، بأن مصالح الأمن الحضري الخامس بالشلف، قد تمكنت من توقيف شخصين مسبوقين قضائيا بتهمة التورط في حادثة تخريب طاولات الخضر والجزارة على مستوى سوق حي بن سونة.
وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الأمر يتعلق بكل من المدعو ع.ن إلى جانب المدعو ع.و واللذان تم توقيفها من قبل عناصر الشرطة في عمليتين منفصلتين، في وقت تم فيه تكثيف دوريات المراقبة في محيط بن سونة في خطوة من شأنها ضمان سلامة وأمن التجار و الزبائن المترددين على هذه السوق الشعبية.
وتجدر الإشارة، إلى أن عصابة أشرار تتكون من حوالي 8 أشخاص يحملون أسلحة بيضاء محظورة قد أقدمت خلال الساعات الأخيرة على تخريب أزيد من 20 طاولة خضر وجزارة بسوق حي بن سونة بعد رفض أصحابها دفع الغرامات المفروضة على أصحابها والمقدرة ب 500 دج للتاجر الواحد يوميا.
الحالة التي جعلت هؤلاء التجار يقيدون شكوى على مستوى مصالح الأمن الحضري الخامس التي تدخلت لفتح تحقيق معمق في قضية الحال أسفر عن توقيف شخصين في إنتظار تحديد مكان تواجد باقي أفراد العصابة وتوقيفهم وإحالتهم على العدالة.
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تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة. حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.
وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام. تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض و نقلها إلى مدينة الشلف. وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.
كما أوضح البيان، أن مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى المستودع، أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل الذي تعرف عليها و أكد بأنها ملكه.يتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.
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