الشلف: الشرطة توقف متهم محل 5 أوامر بالقبض في بوقادير

تمكنت مصالح أمن دائرة بوقادير بالشلف، من توقيف مجرم خطير كان في حالة فرار ومبحوث عنه من قبل الجهات القضائية يبلغ 23 سنة من العمر، حيث صدرت في حقه 5 مذكرات بحث تتضمن أوامر بالقبض، متابعته في عديد القضايا الجزائية منها السرقات من داخل المساكن و المحلات التجارية.

عملية التوقيف تمت على إثر معلومات مفادها تواجد المعني بأحد أحياء مدينة بوقادير، ليتم على الفور مباشرة تحريات لأجل تحديد مكان تزاجده، وبعد التدخل تم القبض عليه وضبط بحوزته قطع من المخدرات.

ليتم تحويله إلى مقر الشرطة و إنجاز ملف جزائي في وإحالته أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير.

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تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة. حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.

وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام. تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض و نقلها إلى مدينة الشلف. وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.

كما أوضح البيان، أن مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى المستودع، أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل الذي تعرف عليها و أكد بأنها ملكه.يتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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