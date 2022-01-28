الشلف: الشرطة توقف 4 مروجين بحوزتهم 1761 وحدة خمر في عين أمران

تمكنت مصالح أمن دائرة عين مران بالشلف، من توقيف 04 أشخاص متابعين في قضايا نقل وبيع المشروبات الكحولية، وذلك بعد تنفيذ عمليتين نوعيتين تم خلالهما حجز 1761 قارورة خمر.

وأشار بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن ولاية الشلف، بأن العملية الأولى قد تم خلالها توفيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، يقوم بتخزين وبيع المشروبات الكحولية في النطاق الحضري لبلدية الصبحة.

وجاءت عملية التوقيف على إثر ورود معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بنقل و تخزين كمية من المشروبات الكحولية بمسكنه العائلي وبعد التحقيق والتحري تم توقيف المشتبه فيه و ضبط كمية من المشروبات الكحولية تقدر بـ 1057وحدة من مختلف العلامات الأجنبية و المحلية و الأحجام.

كما أوقفت ذات المصالح في عملية ثانية 3 أشخاص تتراوح أعمارهم أعمارهم ما بين 21 و 66 سنة، يقومون بنقل المشروبات الكحولية بطريقة غير قانونية على متن مركبتين، وبعد إلقاء القبض عليهم تم حجز 704 وحدة من مختلف العلامات والأحجام.

ليتم إنجاز الملفات الجزائية في حق الموقوفين عن قضية حيازة و نقل المشروبات الكحولية و تسويقها بدون رخصة، قبل إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير.

طالع أيضا: الشلف: الدرك يوقف 3 متهمين في إقتحام محل لبيع العجلات بسنجاس

كما تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة. حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.

وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام. تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض و نقلها إلى مدينة الشلف. وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.

كما أوضح البيان، أن مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى المستودع، أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل الذي تعرف عليها و أكد بأنها ملكه.يتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور” https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

طالع أيضا عن الولاية:

الشلف: حجز 2500 صوص من نوع “كوكلي” موجّه للبيع والتسويق

الشلف: الجمارك تحجز 2112 قارورة خمر داخل شاحنة تبريد بالمصالحة

الحماية المدنية تتدخل لتصريف مياه الأمطار المتسربة إلى المساكن

الوالي يعاين وضعية الأشغال بمشروع 160 مسكن ترقوي بواد الفضة

المقصيون من حصة 90 مسكن إجتماعي بتلعصة يحتجون أمام مقر الولاية