الشلف: الشروع في عملية تعويض الفلاحين المتضررين من حرائق الغابات

شرعت اليوم، مصالح الغابات بالتنسيق مع مصالح الفلاحة والمؤسسة الجهوية للهندسة الريفية زكار ، في عملية تعويض الفلاحين المتضررين من حرائق الغابات خلال السنة الجارية 2021 في الشلف.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن عملية التعويض قد تمت مباشرتها من بلدية مصدق، وذلك من خلال تزويد فلاحي المنطقة بالأشجار مع المساهمة في عملية غرسها، في خطوة من شأنها النهوض بالمستثمرات التي تضررت أشجارها بفعل الحرائق.

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تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة. حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.

وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام. تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض و نقلها إلى مدينة الشلف. وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.

كما أوضح البيان، أن مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى المستودع. أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل الذي تعرف عليها و أكد بأنها ملكه.

ليتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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أكدت اليوم، مصادر محلية مطلعة، بأن عصابة أشرار تتكون من حوالي 8 أشخاص قد هاجمت أمس محلات الخضر والجزارة على مستوى سوق بن سونة بالشلف في وضح النهار، أين إعتدت على بعض التجار ضربا مع تخريب أزيد من 20 طاولة مخصصة لعرض السلع.

وأكد بعض التجار إلى جانب شهود عيان للنهار أونلاين، بأن الأشخاص الذين هاجموا تجار السوق المذكورة كانوا يحملون أسلحة بيضاء محظورة تمثلت في السكاكين والخناجر والهراوات.

وأشار هؤلاء التجار، إلى أن المعتدين أصبحوا يهددون كل من يشتغل بسوق بن سونة. وذلك بفرضهم غرامات تقدر ب 500 دج على كل تاجر يوميا، في المقابل يتم فيه الإعتداء على كل من يخالف أوامرهم، الحالة التي تجعل هذه الإعتداءات تتكرر كل أسبوع في ظل عدم وجود إدارة رسمية تشرف على شؤون السوق المذكورة.

في ذات السياق، علمت النهار بأن مصالح أمن ولاية الشلف قد فتحت تحقيقا معمقا في مسألة الإعتداءات التي طالت محلات الخضر والجزارة خلال الساعات الأخيرة، في إنتظار ما ستسفر عليه التحريات الجارية في قضية الحال.

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