الشلف: العثور على جثة شاب مشنوق بواسطة حبل بالمعاريش 1 في الهرانفة
تدخلت عشية اليوم الثلاثاء مصالح الحماية المدنية، لأجل إجلاء جثة شاب يبلغ من العمر 19 سنة، بعد العثور عليه مشونقا بواسطة حبل داخل مسكن في طور الإنجاز على مستوى منطقة المعاريش 1 ببلدية الهرانفة.
يحدث هذا، في وقت تدخلت فيه مصالح الدرك الوطني لمعاينة المكان التي تم فيه العثور على جثة الضحية، قبل مباشرة تحقيق حول حيثيات وملابسات الحادثة التي هزت المنطقة.
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