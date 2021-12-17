الشلف: المكتبة الرئيسية تحضر لإطلاق الطبعة 7 للورشات المتنقلة للمطالعة

كشف اليوم، مدير المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية الشلف، محمد قمومية، بأن التحضيرات متواصلة لتنظيم الطبعة 7 للورشات المتنقلة خلال الفترة الممتدة بين 20 و 23 ديسمبر الجاري تحت شعار كتابي رفيقي في عطلتي وذلك على مستوى فضاء المكتبة الرئيسية، فضلا عن الملحقات التابعة لها في كل من الشرفة، الشطية والكريمية.

وأشار إلى أن هذه التظاهرة التي تتزامن مع العطلة الشتوية التلاميذ، ستعرف تنصيب عدة ورشات الإبداع والمطالعة بالتنسيق مع مديرية الثقافة والفنون، أهمها ورشة المبدع الصغير وورشة الخط إلى جانب أنشطة ثقافية تتخللها مسابقات فكرية وعروض مسرحية وترفهية.

كما ثمن ذات المسؤول، تجاوب التلاميذ والأولياء مع الورشات التي تم تنظيمها يوم أمس بساحة المتحف العمومي عبد المحيد مزيان وسط مدينة الشلف، في إنتظار إنطلاق فعاليات الطبعة السابعة للورشات المتنقلة للمطالعة يوم الإثنين القادم.

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أشرف، والي الشلف لخضر سداس، على عقد إجتماع تم تخصيصه لتدارس سبل دعم المشاريع الإستثمارية التي إلى غاية وضعها حيز الخدمة.

حيث تم إستحداث لجنة ولائية يترأسها الوالي وتضم ممثلي مختلف الهيئات الولائية ذات صلة بالبرامج الإستثمارية. على أن تعمل اللجنة على إحصاء جميع المشاريع المتوقفة مع تحديد العراقيل والصعوبات التي تعترض طريق وضعها حيز الخدمة.

وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لرفع القيود عن العمليات الإستثمارية المتوقفة وإخطارها بالوضعية شهريا.

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أسدى والي الشلف لخضر سداس، تعليمات صارمة إلى كل الفاعلين العموميين من أجل تحسين الأداء المرفقي، وذلك من خلال الإلتزام بضمان الجودة والنوعية فضلا عن سرعة التنفيذ لما يتعلق الأمر بالمشاريع التنموية.

كما جاءت هذه التعليمات خلال الإجتماع الذي أشرف عليه رفقة الأمينة العامة بمقر ولاية الشلف بحضور كل من الأمناء العامون البلديات إلى جانب رؤساء الأقسام الفرعية لمديرية السكن.

فضلا عن ممثلي مديريات التعمير والهندسة المعمارية والبناء وأملاك الدولة والمحافظة العقارية والأشغال العمومية. إضافة إلى الموارد الموارد المائية والمصالح الفلاحية والتجهبزات العمومية ومحافظة الغابات في ولاية الشلف.

كما عاين والي الشلف لخضر سداس، مدى تقدم وتيرة تقدم الأشغال في 3 مشاريع تنموية. ويتعلق الأمر بكل من مشروع حظيرة السيارات وسط مدينة الشلف، مستشفى الأمومة والطفل بحي الشرفة ومشروع تهيئة حي بن سونة.