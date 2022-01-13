الشلف: الوالي يأمر بتسهيل مهام المكلفين بإنجاز الأقطاب العمرانية الجديدة

أمر اليوم الخميس، والي الشلف لخضر سداس، مسؤولي الهيئات التنفيذية بضرورة العمل العاجل في إتجاه تسهيل مهام المقاولات المكلفة بإنجاز الأطقاب العمرانية الجديدة في كل من مناطق الكفافسة، البرادعي وبن سونة.

وجاءت هذه للتعليمات التي وصفتها مصادرنا بالصارمة، عقب الزيارة التي أجراها رفقة الأمينة العامة للولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي، للأقطاب العمرانية لأجل الوقوف على مخطط التهيئة ومدى سيير الأشغال بالورشات التي تم تنصيبها خلال الفترة

الأخيرة.

ورافق والي الشلف في هذه الخروجة الميدانية كل من مديري التعمير والسكن إلى جانب مديري الموارد المائية وديوان الترقية والتسيير العقاري، فضلا عن مديري والتي الصندوق الوطني للسكن وعدل.

طالع أيضا: الشلف: الوالي يسدي تعليمات صارمة لكل الفاعلين العموميين لتحسين الأداء المرفقي

أسدى والي الشلف لخضر سداس، تعليمات صارمة إلى كل الفاعلين العموميين من أجل تحسين الأداء المرفقي.

وذلك من خلال الإلتزام بضمان الجودة والنوعية فضلا عن سرعة التنفيذ لما يتعلق الأمر بالمشاريع التنموية.

كما جاءت هذه التعليمات خلال الإجتماع الذي أشرف عليه رفقة الأمينة العامة بمقر ولاية الشلف بحضور كل من الأمناء العامون البلديات إلى جانب رؤساء الأقسام الفرعية لمديرية السكن.

فضلا عن ممثلي مديريات التعمير والهندسة المعمارية والبناء وأملاك الدولة والمحافظة العقارية والأشغال العمومية. إضافة إلى الموارد الموارد المائية والمصالح الفلاحية والتجهبزات العمومية ومحافظة الغابات في ولاية الشلف.

كما عاين والي الشلف لخضر سداس، مدى تقدم وتيرة تقدم الأشغال في 3 مشاريع تنموية. ويتعلق الأمر بكل من مشروع حظيرة السيارات وسط مدينة الشلف، مستشفى الأمومة والطفل بحي الشرفة ومشروع تهيئة حي بن سونة.

وشدد ذات المسؤول الذي رافقه في هذه الخرجة الميدانية كل من رئيس دائرة الشلف وممثل المصالح التقنية وأصحاب المقاولات المكلفة بالإنجاز. على ضرورة إستلام هذه المشاريع التي ينتظرها المواطنون بفارغ الصبر في الآجال المحددة. مع الإلتزام بالمعايير المتفق عليها في عملية الإنجاز. طالع أيضا: الشلف: إستحداث لجنة ولائية لإعادة بعث المشاريع الإستثمارية المتوقفة أشرف، والي الشلف لخضر سداس، على عقد إجتماع تم تخصيصه لتدارس سبل دعم المشاريع الإستثمارية التي إلى غاية وضعها حيز الخدمة. كما تم إستحداث لجنة ولائية يترأسها الوالي وتضم ممثلي مختلف الهيئات الولائية ذات صلة بالبرامج الإستثمارية. على أن تعمل اللجنة على إحصاء جميع المشاريع المتوقفة مع تحديد العراقيل والصعوبات التي تعترض طريق وضعها حيز الخدمة. وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لرفع القيود عن العمليات الإستثمارية المتوقفة وإخطارها بالوضعية شهريا.

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