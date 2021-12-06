الشلف: الوالي يترأس إجتماعا لتخصيص أوعية عقارية لبناء وصيانة السفن

ترأس اليوم الإثنين، والي الشلف لخضر سداس إجتماعا هاما لأجل بحث سبل تخصيص أوعية عقارية للمشاريع الإستثمارية في مجال بناء وصيانة السفن.

وتندرج هذه الخطوة في إطار مخطط تطوير الصناعة الوطنية لبناء السفن فضلا عن ترقية خدمات الصيانة وتوسيعها على طول الشريط الساحلي، ومن أجل بناء وإعادة تأهيل سفن الصيد البحري التي تتكفل بها ورشات بناء وإصلاح السفن.

وحضر هذا الإجتماع كل من ممثلي وزارتي الدخلية والجماعات المحلية و الصيد البحري إلى جانب مديري الصيد البحري وتربيات المائيات ووحدة تسيير الموانئ ومدير الصناعة والمناجم وعدد من المتعاملين الإقتصادين.

وخرج هذا الإجتماع بإتخاذ إجراءات فورية من شأنها تمكين المستثمرين من الحصول على أوعية عقارية لتجسيد مشاريعهم الإستثمارية، في وقت تم فيه الإستجابة لإنشغالاتةبعض المستثمرين وخاصة الرافضين منهم لإستغلال أوعية خارج محيط الموانئ من خلال توجيههم إلى ولايات أخرى.