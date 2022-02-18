الشلف: الوالي يزور المجاهد سليمان الغول للإطمئنان على صحته
تنقل اليوم الجمعة، والي الشلف لخضر سداس، إلى مسكن المجاهد سليمان الغول بحي صداقي ببلدية وادي الفضة للإطمئنان على صحته وذلك بمناسبة اليوم الوطني الشهيد.
ورافق الوالي في هذه الزيارة، كل من رئيس النحاس الشعبي الولائي وأعضاء لجنة أمن الولاية، وقد تم تبادل أطراف الحديث عن تاريخ المنطقة ونضال المجاهد سليمان الغول الملقب بأسد الونشريس إبان الثورة التحريرية المظفرة.
الشلف: وضع 3 خزانات مائية حيز الخدمة بسنجاس
كما تم أمس الخميس، وضع 3 خزانات مائية حيز الخدمة على مستوى الجهة الجنوبية لبلدية سنجاس، في خطوة تهدف من خلالها السلطات الولائية
الى ضمان توفير الماء الشروب لأزيد من 6 ألاف نسمة في 7 مناطق ظل كان يعاني أهاليها من أزمة ندرة الماء الشروب.
وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن هذا المشروع الذي تم تدشينه بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد، سيستفيد منه أهالي دواوير كل من عنصر البية،
الدحامنية، العبادل، العزايز، سيدي صالح، الكمامدة والسكاكة.
وبتشكل مشروع تزويد مناطق الجهة الجنوبية لبلدية سنجاس بالماء الشروب حسب ما جاء في تصريح مدير الموارد المائية،
محمد بواعلي للنهار، من شبكة قنوات يقدر طولها ب 27 كلم، فيما تم تقدير تكلفة إنجازه 15 مليار سنتيم.
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كما تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل
لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.
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