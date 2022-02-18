الشلف: الوالي يزور المجاهد سليمان الغول للإطمئنان على صحته

تنقل اليوم الجمعة، والي الشلف لخضر سداس، إلى مسكن المجاهد سليمان الغول بحي صداقي ببلدية وادي الفضة للإطمئنان على صحته وذلك بمناسبة اليوم الوطني الشهيد.

ورافق الوالي في هذه الزيارة، كل من رئيس النحاس الشعبي الولائي وأعضاء لجنة أمن الولاية، وقد تم تبادل أطراف الحديث عن تاريخ المنطقة ونضال المجاهد سليمان الغول الملقب بأسد الونشريس إبان الثورة التحريرية المظفرة.

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