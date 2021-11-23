الشلف: الوالي يسدي تعليمات صارمة لكل الفاعلين العموميين لتحسين الأداء المرفقي

أسدى اليوم، والي الشلف لخضر سداس، تعليمات صارمة إلى كل الفاعلين العموميين من أجل تحسين الأداء المرفقي، وذلك من خلال الإلتزام بضمان الجودة والنوعية فضلا عن سرعة التنفيذ لما يتعلق الأمر بالمشاريع التنموية.

وجاءت هذه التعليمات خلال الإجتماع الذي أشرف عليه رفقة الأمينة العامة بمقر الولاية بحضور كل من الأمناء العامون البلديات إلى جانب رؤساء الأقسام الفرعية لمديرية السكن.

فضلا عن ممثلي مديريات التعمير والهندسة المعمارية والبناء وأملاك الدولة والمحافظة العقارية والأشغال العمومية و الموارد الموارد المائية والمصالح الفلاحية والتجهبزات العمومية ومحافظةالغابات.

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