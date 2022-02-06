الشلف: تخصيص مشروع ضخم لتأمين محيط السقي الفلاحي في 4 بلديات

كشفت اليوم، مصادر مسؤولة على مستوى مديرية الموارد المائية لولاية الشلف، بأنه قد تم تخصيص مشروع ضخم يتشكل من حوضين مائيين، الأول بسعة 18 ألف متر مكعب والثاني بسعة 20 ألف متر مكعب، على أن يتم تزويدهما بالمياه من سد وادي الفضة عبر قنوات دفع بقطر 1500 مم.

ويهدف هذا المشروع الذي يوجد قيد الإنجاز حسب مصادر النهار أونلاين، إلى تأمين السقي الفلاحي على مستوى محيط السهل الأوسط بولاية الشلف، حيث من المنتظر أن يقوم الحوض الثاني بتزويد مساحة فلاحية تقارب 3 ألاف هكتار في 4 بلديات.

وأشارت مصادرنا إلى أن المشروع المذكور، من شأنه ضمان توفر مياه السقي للفلاحين من خلال تغطية مساحة تقدر ب 1600 هكتار ببلدية وادي أسلي و ما مساحته 564 هكتار ببلدية أم الدروع إلى جانب تغطية مساحة تقدر ب 150 هكتار ببلدية أولاد عباس فضلا عن مساحة تقدر ب 476 هكتار ببلدية الشلف.

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تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة. حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.

وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام. تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض و نقلها إلى مدينة الشلف. وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.

كما أوضح البيان، أن مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى المستودع، أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل الذي تعرف عليها و أكد بأنها ملكه.يتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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