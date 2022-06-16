الشلف: تخصيص مكتب لتفعيل حسابات المستفيدين من منحة البطالة

أفادت اليوم، مصادر محلية مطلعة بأن القائمين على المركز المالي الجهوي لبريد الجزائر بالشلف، قد بادروا إلى تخصيص مكتب لتفعيل الحسابات الجارية الخاصة بالمستفيدين من منحة البطالة في 7 ولايات ولا سيما الذين تم قبول ملفاتهم مؤخرا بالتنسيق مع مصالح مديريات التشغيل، وهذا بغرض تمكينهم من الحصول على المنحة التي أقرها رئىيس الجمهورية في التاريخ المحدد لها.

في ذات السياق، أكدت ذات المصادر إلى عدد طالبي فتح الحسابات الجارية قد تجاوز 160 ألف طلب في الولايات المعنية خلال الفترة الممتدة بين شهر مارس ومطلع الشهر الجاري بمعدل 15 ألف طلب في الأسبوع.

في وقت تم فيه تجنيد كل عمال المركز قصد العمل حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع بغرض التكفل السريع بإنشغالات المستفيدين من منحة التمدرس.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز المالي الجهوي بالشلف يضم 7 ولايات وهي الشلف، تيارت، الجلفة، المدية، تيسمسيلت، عين الدفلى وغليزان.

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تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة. حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.

وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام. تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض و نقلها إلى مدينة الشلف. وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.

كما أوضح البيان، أن مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى المستودع، أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل الذي تعرف عليها و أكد بأنها ملكه.يتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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