الشلف: تزويد 380 مسكن بمنطقة شعبة الأبطال بغاز المدينة

كشفت اليوم، مصادر مسؤولة على مستوى مديرية الطاقة لولاية الشلف، بأن مؤسسة إمتياز لتوزيع الكهرباء والغاز قد وضعت مشروع تزويد 380 مسكنا بغاز المدينة على مستوى بقعة شعبة الأبطال ببلدية أولاد بن عبد القادر حيز الخدمة.

وأشارت مصادر النهار أونلاين، إلى أن مديرة الطاقة وفي إطار البرامج المسطرة لتحسين الظروف المعيشة لساكنة مناطق الظل، كانت قد أشرفت مطلع شهر مارس 2021 على تنصيب 3 ورشات عمل بتزويد 720 مسكن بغاز المدينة في كل من مناطق شعبة الأبطال، العواشرية و زمورة.

فيما تتواصل الأشغال في عدة مشاريع لا تزال قيد الإنجاز في مختلف بلديات الولاية، مع رفع درجة التنسيق الميداني لأجل معالجة بعض العراقيل التي تعترض المقاولات المكلفة بالإنجاز على غرار إعتراضات بعض المواطنين المتعلقة بالملكية العقارية، ناهيك عن وجود بعض الأحياء لم يتم تزويدها بعد بشبكة الصرف الصحي.

في إنتظار تخصيص الإعتمادات المالية التي من شأنها السماح للجهة الوصية بتنصيب ورشات عمل جديدة في سياق الجهود الرامية لتوسيع دائرة التغطية بغاز المدينة في مختلف المناطق النائية والريفية بالولاية، وذلك من خلال تجسيد المشاريع التي تم إقتراحها لتكون محل إعداد الدراسة.

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تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة. حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.

وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام. تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض و نقلها إلى مدينة الشلف. وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.

كما أوضح البيان، أن مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى المستودع، أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل الذي تعرف عليها و أكد بأنها ملكه.يتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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