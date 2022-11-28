الشلف: تسويق 11 ألف قنطار من البطاطا بـ 55 دج/كغ

شرعت مديرية المصالح الفلاحية لولاية الشلف، في تسويق 11 ألف قنطار من البطاطا مباشرة للمستهلك بسعر 55 دج للكلغ.

وقال مدير الفلاحة لولاية الشلف مهدي قوادرية، أن مصالحه وبالتنسيق مع مديرية التجارة والمصالح الأمنية إنطلقت في تصريف 11 ألف قنطار من مادة البطاطا المخزنة بغرف التبريد. التابعة لمؤسسة “فريقو ميديت” مباشرة للمواطن بسعر 55 دج للكيلوغرام.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن هذه العملية تأتي موازاة مع الإرتفاع المحسوس في أسعار مادة البطاطس التي بلغت 80 دج في الأسواق المحلية. حيث تم تخصيص نقطتان لتسويق هذا المنتج الفلاحي على مستوى حي بن سونة الطريق المؤدي لوهران. وكذا بمحاذاة سوق الجملة للخضر والفواكه.

كما أوضح أنه بإمكان التجار الراغبين في مزاولة هذا النشاط. والذين يتوفرون على سجل تجاري و الوثائق المطلوبة. اقتناء مادة البطاطا بسعر 45 دج للكيلوغرام. على أن يتعهدوا ببيعها للمواطن بسعر لا يفوق 55 دج.

وأضاف مدير الفاحة، أن مديرية المصالح الفلاحية تسعى إلى بلوغ على المدى المتوسط. مساحة 800 هكتار من المساحات المغروسة بالبطاطا، علما أنها بلغت خلال الموسم الفارط 345 هكتار.