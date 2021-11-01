الشلف: تشييع رفات الشهيد بلحسن عبد القادر بمقبرة الشهداء في أهل الشاوي

أشرفت اليوم الإثنين، السلطات الولائية ممثلة في مدير المجاهدين وئيس دائرة أولاد فارس بمعية الطبيب الشرعي ومصالحي الدرك الوطني والحماية المدنية فضلا عن ممثلي الأسرة الثورية، على مراسيم تشييع رفات الشهيد البطل في أجواء مهيبة حضرها جمع من المواطنين وأقارب البطل على مستوى مقبرة الشهداء بمنطقة أهل الشاوي.

وكانت السلطات الأمنية والولائية قد قامت عشية أمس، بإستخراج ورفع رفات الشهيد من منطقة المالحة بضواحي الطوافرية بحضور أفراد عائلته وممثلي الأسرة الثورية ونقلها إلى مقر البلدية تمهيدا لعملية إعادة دفنه بمقبرة الشهداء تزامنا والإحتفالات المخلدة للذكرى 67 لإندلاع الثورة التحريرية المظفرة.