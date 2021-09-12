الشلف: تعاونية الحبوب تعرض 1000 قنطار من العدس والحمص بأسعار مخفضة

كشف اليوم، مصادر مسؤولة على مستوى تعاونية الحبوب والبقول الجافة بوادي أسلي عن عرض 1000 قنطار من العدس والحمص بأسعار مخفضة في خطوة تهدف لدعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الإرتفاع المسجل في الأسعار بالأسواق والمحلات التجارية.

حيث تم عرض 600 قنطار من العدس للبيع لسعر 100 دج للكيلوغرام الواحد، فيما تم عرض 400 قنطار من الحمص بسعر 120 دج للكيلوغرام الواحد، مع رفض كل الطلبات التي تستهدف عملية الشراء بالجملة.

وأشارت المصادر، إلى أن الكميات المعروضة للبيع على مستوى مقر التعاونية بوادي أسلي، قد تم إستخراجها من المخزون الإستراتجي للمحاصيل التي أنتجها فلاحو الشلف، قبل عامين بإعتبار أن الموسمين الآخرين كانا دون الوفرة المنتظرة بسبب الجفاف الذي طال أغلب الحقول.