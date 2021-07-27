الشلف: تفكيك شبكة مختصة في السرقة والسطو على المنازل بتنس

أوقفت مصالح أمن ولاية الشلف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 39 سنة من عائلة واحدة، عن قضية إنشاء وتنظيم عصابة أحياء وحيازة أسلحة بيضاء محظورة.

وتمت قضية الحال حسب مصادر النهار، على إثر شكوى بذات المصلحة تفيد بارتكاب جريمة سرقة بإستعمال أسلحة بيضاء بأحد أحياء المدينة، وبعد تدخل ذات المصالح تم ضبط وتوقيف أشخاص مشبوهين مدججين بأسلحة بيضاء والذين حاولوا التعدي على أفراد الشرطة برشقهم وتحريض كلاب مدربة ومفترسة عليهم.

وعثر بحوزة الموقوفين، على أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع خناجر، سيوف وعصى خشبية، كما تم ضبط دراجة نارية وهواتف نقالة مجهولة المصدر.

ليتم تحويل المشتبه فيهم إلى مقر المصلحة، وإنجاز ملف جزائي في حقهم عن قضية تكوين جمعية أشرار وإنشاء عصابة أحياء وحيازة أسلحة بيضاء محظورة والتعدي على القوة العمومية، وتم إحالتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.