الشلف: تنصيب عبد القادر جندير مديرا جديدا للخدمات الجامعية

أشرف، مدير جامعة الشلف لخضر قرين، على مراسيم تنصيب عبد القادر جندير مديرا جديدا للخدمات الجامعية خلفا المدير السابق نور الدين بورزق.

وقد سبق للمدير الجديد وأن تولى نفس المهام على مستوى المديرية الولائية الخدمات الجامعية في كل معسكر وغليزان.

وقد أكد جندير، بأنه سيبذل قصارى جهده قصد تقديم الإضافة المنتظرة بالتنسيق مع كل الشركاء والفاعلين في القطاع، وخاصة في ظل وجود هياكل جديدة من شأنها تحسين ظروف الطلبة المقيمين قد تم وضعها حيز الخدمة على مستوى الأقطاب الجديدة تحضيرا لوضعها قد الإستغلال خلال الموسم الجامعي المقبل.