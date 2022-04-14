الشلف: تنصيب كمال عبد القادر أمينا عاما جديدا لمديرية التربية

أشرف اليوم الخميس، مدير التربية لولاية الشلف محمد صافو، على مراسيم تنصيب كمال عبد القادر الذي تم تعيينه من قبل الوزارة الوصية لشغل مهام أمين عام مديرية التربية خلفا للطاهر بلقاسم الذي تم إنهاء مهامه مطلع الموسم الدراسي الجاري 2021 / 2022.

وقد تولى الوافد الجديد عدة مناصب إدارية بقطاع التربية آخرها شغله لمهام أمين عام على مستوى مديرية التربية بولاية النعامة، كما سبق له وأن ترأس عدة مصالح بمديرية التربية منها مصلحة الموظفين، التمدرس والرواتب.

و أكد الوافد الجديد بأنه سيعمل من أجل تقديم الإضافة المنتظرة منه وذلك بالتنسيق مع كل الفاعلين والشركاء بالقطاع، فيما دعا مدير التربية جميع رؤساء المصالح الذين حضروا عملية التنصيب لتقديم يد العون للأمين العام الجديد بغرض ضمان التكفل الأمثل بإنشغالات موظفي القطاع.

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تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة. حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.

وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام. تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض و نقلها إلى مدينة الشلف. وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.

كما أوضح البيان، أن مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى المستودع، أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل الذي تعرف عليها و أكد بأنها ملكه.يتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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